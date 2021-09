Bateu a fome? Prepare esse sanduíche de presunto no pão australiano

Em uma assadeira pequena, coloque os tomates cereja, o azeite e o orégano e leve ao forno a 220°C, por 20 minutos, até que os tomates fiquem “murchos” e reserve.

Em um recipiente, misture a manga picada e o molho de mostarda.

Abra os pães australianos e espalhe a pasta de manga com mostarda em uma das metades. Por cima da pasta, distribua os tomates assados.

Cubra os tomate com as fatias de presunto e finalize com as folhas de rúcula.

Feche os sanduíches e sirva.