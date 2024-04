Sanfona de linguiça calabresa e requeijão é delicioso!

Recheio

1 - Tire a pele da linguiça e passe-a pelo ralador na parte grossa.

2 - Junte o requeijão e misture até obter um patê. Reserve.

3 - Com uma faca de serra, corte a baguete em cerca de 15 fatias, interrompendo o corte antes de atingir a base para formar uma sanfona.

4 - Recheie abundantemente as aberturas que se formaram entre as fatias com o patê.

5 - Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio (180℃) pré-aquecido, por 15 minutos ou até o pão ficar crocante e ligeiramente dourado. Sirva quente.

Dica

Prefira baguete de pão francês por ser mais macia que a de pão italiano.

Variação

Substitua a baguete por batata cozida.

