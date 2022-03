Bicho de pé: brigadeiro de morango

1- Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o nesquik;

2- Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos ou até desprender do fundo da panela;

3- Passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar;

4- Com as mãos untadas com manteiga, enrole em bolinhas e passe pelo açúcar cristal;

5- Coloque em forminhas de papel e sirva.