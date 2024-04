Cachorro-quente com purê de batata e crispy de bacon

Purê de batata

1 - Descasque as batatas, leve a uma panela média e cubra com água.

2 - Ligue em fogo médio e cozinhe por 25 minutos ou até que estejam macias.

3 - Escorra a água, amasse-as e adicione o leite e a margarina.

4 - Tempere com sal e pimenta. Reserve.

Crispy de bacon

5 - No prato do micro-ondas, disponha 3 folhas de papel-toalha e espalhe as fatias de bacon. Coloque por cima mais 3 folhas de papel-toalha.

6 - Ligue por 3 minutos ou até que o bacon esteja sequinho.

7 - Repita o processo até finalizar as fatias.

8 - Espere esfriar, quebre em pedaços pequenos e reserve.

Salsicha ao molho

9 - Em uma panela média, derreta a margarina e refogue a cebola e o alho por 1 minuto.

10 - Coloque o molho de tomate e as salsichas. Deixe por 5 minutos.

11 - Tempere com sal e pimenta. Reserve.

Finalização

12 - Corte os pães, espalhe o molho com as salsichas, a mostarda, o purê e finalize com o crispy de bacon. Sirva.

