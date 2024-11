Bisteca suína à milanesa

1 - Coloque as bistecas sobre uma tábua, retire a gordura se quiser. Cubra-as com papel manteiga e bata com um martelo de carne, até afinar.

2 - Tempere com sal e pimenta a gosto. Passe a mostarda dos dois lados da carne e reserve.

3 - Em um recipiente, coloque o ovo e o orégano e bata levemente. Passe as bistecas nos ovos e empane no farelo de pão.

4 - Em uma frigideira média, derreta a manteiga clarificada e deixe ficar bem quente. Frite as bistecas até dourarem. Sirva.

Dica

Pode ser servida com mix de folhas verdes e tomates-cerejas.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bisteca na chapa

Receita superfácil de bisteca para arrasar

Bisteca suína com maçã fica pronta em 20 minutos!