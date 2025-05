Bistecas de porco recheadas com queijo

1 - Corte uma bolsa na lateral das bistecas, com cuidado para não as furar.

2 - Coloque em uma tigela o vinagre, a cebola, o sal, a páprica e a pimenta.

3 - Deixe as carnes nos temperos marinando por 30 minutos.

4 - Coloque o pão em uma frigideira com o azeite e leve ao fogo, misturando bem até dourar. Retire e deixe esfriar.

5 - Adicione a salsa e o queijo.

6 - Retire as bistecas do tempero, escorrendo bem.

7 - Recheie-as, apertando bem e feche com palitos.

8 - Aqueça uma frigideira antiaderente e grelhe-as em fogo médio, virando por 5 minutos de cada lado.

9 - Acomode-as em uma assadeira e leve ao forno médio (180°C) por 15 minutos para assar bem.

10 - Na frigideira, adicione o restante dos temperos que ficaram na tigela com ½ xícara (chá) de água e espere ferver. Despeje em uma molheira para acompanhar as bistecas.

Dica

Sirva com um maço de brócolis refogado com um dente de alho amassado e uma colher de sopa de azeite. Adicione uma xícara de grãos de milho cozidos e tempere com uma pitada de sal.

Calorias: 450 a porção

