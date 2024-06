Bloomin’ onion, a cebola e o molho do Outback, para fazer em casa

Molho

1 - Misture todos os ingredientes em uma tigela média. Mantenha na geladeira até a hora de servir.

Cebola

1 - Bata o ovo e misture com o leite em uma vasilha grande.

2 - Em outro recipiente grande, misture as farinhas, o sal, as pimentas, orégano, tomilho e o cominho.

3 - Com uma faca bem afiada, corte uns 2cm do topo e da base da cebola. Tire a casca e o miolo com cerca de 2 cm de diâmetro.

4 - Use uma faca maior para cortar as 'pétalas'. Lembre-se de não cortar até o final e sim deixar um pedaço para não desmanchar. O ideal é fazer o primeiro corte bem no meio da cebola, girá-la 90 graus e cortar de novo fazendo uma espécie de ‘X’ como se estivesse fatiando uma torta.

5 - Vá cortando as partes da cebola sempre no meio com muito cuidado até ter cortado umas 16 vezes. Os últimos 8 cortes são bem finos - deixe a mão firme.

6 - Abra as pétalas. As partes da cebola tendem a ficar juntinhas, então, você deve espalhar bem para facilitar a fritura e torná-la mais homogênea. (uma dica é colocar na geladeira por uns minutos com água e gelo).

7 - Mergulhe a cebola na mistura de ovo.

8 - Coloque em uma outra vasilha e vá jogando a mistura de farinhas por cima até cobrir totalmente a cebola.

9 - Repita o processo de empanar - lembrando sempre de abrir bem as ‘pétalas’ para um melhor resultado final.

10 - Deixe descansar na geladeira por 15 minutos.

11 - Esquente o óleo em uma panela funda até 350 graus. Certifique-se de que está usando óleo suficiente para cobrir toda a cebola quando for fritá-la.

12 - Frite com o lado aberto pra cima por uns 10 minutos ou até ficar dourada. Deixe-a secar bem em papel-toalha.

13 - Abra-a com cuidado, coloque um pote do molho no centro e sirva.

