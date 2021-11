Bolinho de arroz integral assado light

1. Separe as sobras do arroz integral e incorpore com todos os outros ingredientes em um bowl.

2. Tempere com sal e pimenta a gosto.

3. Misture até formar uma massa homogênea que dê para trabalhar, então modele as bolinhas com as mãos untadas e disponha numa travessa anti-aderente e untada com azeite.

4. Leve para assar em forno médio pré-aquecido por 15 minutos ou até dourar.

5. Sirva.