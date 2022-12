Bolinho de cenoura e queijo na airfryer

1 - Seque o peixe com papel toalha e corte em tiras de um centímetro de espessura.

2 - Lave e seque as espadilhas.

3 - Misture a farinha com amido de milho e sal, depois acrescente água com gás e misture para formar uma massa espessa, parecida com a de tempurá.

4 - Em seguida, coloque farinha em um prato e passe os pedaços de tilápia e espadilhas, colocando-as na massa logo após, e novamente na farinha.

5 - Pincele os peixes empanados com óleo de girassol e coloque na Airfryer por oito minutos, a 200ºC.

6 - Enquanto isso, corte os picles em rodelas finas e, em uma tigela, misture a maionese, o iogurte, as alcaparras, o molho de soja e o molho tártaro.

7 - Depois é só aproveitar a combinação.