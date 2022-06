Bolo de banana caramelizada

1 - Derreta o açúcar em uma forma média até dissolver todo o açúcar até formar um caramelo. Reserve.

2 - Em uma tigela média, bata os ovos com açúcar até dobrar de volume. Junte a manteiga e bata mais. Coloque o leite e os ingredientes secos e mexa bem.

3 - Corte as bananas em rodelas ou no sentido do comprimento e disponha na assadeira sobre o caramelo. Finalize com a massa. Leve ao forno pré-aquecido por 45 min a 180°C.

