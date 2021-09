Bolo de fubá com coentro fica fofinho

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar e as gemas até formar um creme esbranquiçado.

Junte o fubá, o fermento, a farinha de trigo e as sementes de coentro. Transfira para um bowl e, com uma espátula, junte delicadamente as claras batidas em neve.

Unte uma forma com furo no meio com manteiga e polvilhe farinha de milho.

Coloque a massa do bolo e asse por cerca de 45 minutos.