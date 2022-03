Bolo de pera super nutritivo

1- Separe a clara das gemas, bata-as até o ponto de neve e reserve;

2- No liquidificador, bata as peras picadas, as gemas, o iogurte, a baunilha, a canela e a geleia até virar um creme homogêneo;

3- Misture a farinha e o fermento no creme de peras e depois incorpore delicadamente as claras;

4- Despeje em uma forma antiaderente ou untada com óleo de coco ou manteiga. Asse em forno preaquecido a 180°C por 40 minutos, ou até não sair nada no palito;

5- Se você quiser, pode decorar o fundo da forma antes de assar e ainda cobrir com a geleia de damasco depois de pronto.