Bolo formigueiro fácil e rápido bem fofinho

1 - Aqueça o forno em temperatura média (180° C).

2 - Unte com margarina uma forma de furo central média (20 cm de diâmetro) e enfarinhe. Reserve.

3 - Na batedeira, bata a margarina e o açúcar até obter um creme claro. Junte os ovos, um a um até ter uma mistura esbranquiçada.

4 - Peneire a farinha, o amido de milho e o fermento. Adicione a massa alternando com o leite, misturando com uma espátula até que vire uma massa uniforme. Finalize com o chocolate granulado.

5 - Despeje a massa na forma e leve ao forno por 35 minutos ou até que um palito saia limpo do centro do bolo.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bolo formigueiro

Bolo formigueiro, tradicional e sempre gostoso!

Faça bolo formigueiro para o café da manhã

Bolo formigueiro de laranja com palitos; veja como fazer!