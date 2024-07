Bolo mexicano de coco, café e chocolate

1 - Em uma tigela, misture o trigo, o cacau, o sal, o fermento, o bicarbonato e o açúcar. Reserve.

2 - Na batedeira, bata bem os ovos, o iogurte e o café. Adicione os ingredientes secos e a manteiga. Bata mais um pouco.

3 - Coloque a massa em uma forma de fundo removível, com 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada, e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC por 40 minutos ou até que, espetando um palito, saia limpo. Retire forno e espere esfriar. Reserve.

5 - Em uma panela média, coloque o açúcar, a manteiga, o creme de leite e as gemas, mexendo bem. Leve ao fogo médio para cozinhar, sem parar de mexer, por 25 minutos.

6 - Desligue o fogo e adicione o coco e a baunilha. Reserve.

7 - Desenforme o bolo e, com uma faca, fatie em camadas de 2 cm. Na mesma forma em que o bolo foi assado, será montado.

8 - Passe uma fina camada de desmoldante na forma. Forre o fundo com uma camada de bolo. Coloque o recheio e as nozes. Repita o processo com todas as camadas. A última camada é de recheio com nozes para decorar.

9 - Leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

