Bolo natalino com frutas cristalizadas, uvas-passas e cerejas

Bolo

1 - Em uma batedeira, bata os ovos, a manteiga e o açúcar até ficar uma mistura esbranquiçada.

2 - Diminua a velocidade e adicione o leite aos poucos. Acrescente a essência.

3 - Junte a farinha peneirada e misture.

4 - Passe as frutas e passas em um pouquinho de farinha - isso evita que as frutas fiquem no fundo.

5 - Coloque as frutas na massa e o fermento e mexa delicadamente.

6 - Despeje a massa em uma forma de furo central (23 cm de diâmetro) untada e enfarinhada e leve para assar em forno médio (180°C) pré-aquecido, por 35 minutos.

Cobertura

7 - Em um recipiente médio, coloque o açúcar e vá adicionando o leite aos poucos até obter uma cobertura fluida e cremosa.

8 - Cubra o bolo e decore com as frutas. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bolo natalino

Bolo de Natal com frutas secas e conhaque fácil e delicioso

Delícia de Natal: bolo leva frutas secas e cristalizadas