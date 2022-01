Bolo sonho de limão é saboroso e prático para fazer com as crianças

1 - Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar por 5 minutos e vá colocando os ovos, um de cada vez.

2 - Adicione a farinha de trigo com o leite e a essência de baunilha, alternando os ingredientes. Bata bem por cerca de 5 minutos.

3 - Tire, junte o fermento em pó e misture bem, delicadamente.

4 - Transfira para uma forma de bolo média alta (22 a 24cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo.

5 - Asse em forno médio (180℃), pré-aquecido, por cerca de 30 min ou até ficar firme e dourado. Espere esfriar e desenforme.





Recheio

6 - Leve o leite, o açúcar, o amido de milho e as gemas passadas pela peneira em uma panela em fogo médio, mexendo até engrossar. Desligue e adicione o sumo de limão. Mexa bem e reserve.





Montagem

7 - Corte o bolo em duas partes. Forre o fundo da forma com papel manteiga e acomode uma das partes do bolo. Espalhe o recheio e feche com a outra camada de bolo sobre o recheio. Deixe na geladeira por cerca de 2 horas para firmar bem. Em seguida, desenforme e polvilhe o açúcar de confeiteiro por todo o bolo. Sirva em fatias.





Dica

Depois de pronto, o creme depois de pronto deve ser colocado assim que amornar. Do contrário, vai formar uma película na superfície e não vai ficar lisinho! Ou seja, faça o creme depois que o bolo estiver pronto.

Calorias: 250 a porção