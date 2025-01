Bolo sorvete de flocos com base de bolacha sem ovos

Base de bolacha

1 - Em um processador de alimentos ou liquidificador, triture a bolacha.

2 - Coloque em uma tigela média, adicione a margarina derretida e mexa bem.

3 - Acomode em uma forma redonda com fundo removível de 20 cm de diâmetro e leve para gelar.

Ganache de chocolate

4 - Em uma tigela média de vidro, adicione o chocolate e leve-o para derreter no micro-ondas de 30s em 30s.

5 - Misture a margarina e, em seguida, o creme de leite.

6 - Reserve.

Base de sorvete

7 - Na tigela da batedeira, adicione a margarina e o açúcar. Bata até obter uma mistura fofa e esbranquiçada.

8 - Junte o creme de leite aos poucos e bata mais.

9 - Coloque metade deste creme na base de bolacha e reserve.

10 - Com o restante da massa, adicione o chocolate meio amargo derretido e bata mais um pouco na batedeira até ter uma mistura homogênea.

11 - Acrescente, com uma colher, a base de chocolate. Com um palito de churrasco, faça movimentos circulares, mesclando as bases.

12 - Leve para congelar por pelo menos 4 horas ou até que fique firme.

13 - Sirva em seguida com a ganache de chocolate.

