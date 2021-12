Bolo suíço de ameixa e chocolate fica super fofinho

1. Em um recipiente, misture os ovos com a manteiga e o leite condensado, até formar uma mistura homogênea.

2. Adicione aos poucos a farinha de trigo, o leite e o fermento e misture bem.

3. Unte uma forma de bolo inglês (9 x 28 x 7cm) e forre-a com papel manteiga.

4. Coloque metade da massa do bolo na forma, adicione as ameixas no sentido do comprimento da forma e cubra com o restante da massa do bolo.

5. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos.

Cobertura

1. Pique o chocolate e derreta-o em banho-maria.

2. Junte o creme de leite e misture bem.

3. Desenforme o bolo e cubra com o creme de chocolate. Sirva.