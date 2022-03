Bombom de frutas vermelhas na travessa é a sobremesa perfeita

1- Em uma panela, coloque o leite condensado e a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo continuamente, até obter o ponto de brigadeiro (o creme deve desgrudar do fundo da panela). Reserve;

2- Bata uma caixa de creme de leite com metade das frutas vermelhas e misture ao brigadeiro;

3- Misture o chocolate derretido ao restante do creme de leite;

4- Em uma travessa ou refratário para servir, coloque o creme de frutas e adicione o creme de chocolate em colheradas – faça movimentos com a colher de modo a formar desenhos irregulares misturando os dois cremes;

5- Decore com o restante das frutas e com as raspas de chocolate. Reserve na geladeira até o momento de servir.