Brownie de Nescau com brigadeiro no pote

1) Misture a manteiga derretida e o Nescau em um recipiente. Reserve.

2) Em outro vasilhame, bata levemente os ovos com um garfo, adicione o açúcar e misture bem. Junte o creme de Nescau reservado e a farinha de trigo, incorporando delicadamente até obter uma massa homogênea.

3) Transfira a massa para uma forma retangular (24 x 35 cm) untada com manteiga e polvilhada com Nescau. Distribua os biscoitos ao longo da massa, pressionando levemente para que afundem.

4) Asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 25 minutos, até dourar, criar uma casquinha na superfície, porém continuar úmido no centro. Deixe esfriar.

Brigadeiro

1) Em uma panela, misture o leite condensado, o Nescau e a manteiga.

2) Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ficar liso e cremoso, mas não tão firme (cerca de 8 minutos).

3) Tire do fogo, adicione o Nescau Cereal e misture. Despeje em um prato untado com manteiga e deixe esfriar.

Montagem e Decoração

1) Corte o brownie frio em quadradinhos pequenos. Faça uma camada no fundo de um pote de vidro de tamanho médio.

2) Depois, prepare uma camada do brigadeiro. Repita o processo, finalizando a última camada com o brigadeiro. Decore com 2 colheres (sopa) de NESCAU Cereal e leve para gelar por 10 minutos. Sirva.