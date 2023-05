1 - Em uma xícara, coloque o chocolate branco derretido no fundo, formando uma base.

2 - Acrescente o café e finalize com leite. Decore com as raspas.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Café cremoso super simples e delicioso

Aprenda a fazer um delicioso café cremoso!

Prepare já este café cremoso da roça