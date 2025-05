Caponata de legumes com berinjela, abobrinha, pimentões e tomate na air fryer

1 - Em um recipiente médio, misture bem a berinjela, a abobrinha, a cebola, o alho, os pimentões, o tomate, o azeite e o tempero.

2 - Coloque os legumes no cesto de air fryer, ajuste a temperatura para 180º C e deixe assar por 30 minutos, mexendo de 10 em 10 minutos.

3 - Retire do aparelho e adicione as azeitonas e as nozes. Mexa bem. Sirva.

