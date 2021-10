Capriche na refeição com esse risoto de tomate pelado e chips de parma

1. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho sem deixar dourar;

2. Acrescente o tomate pelado com o molho da lata, tempere com um pouco de sal e pimenta-do-reino e deixe apurar. Reserve;

3. Aqueça o caldo de legumes até ferver e, em seguida, baixe o fogo;

4. Em outra panela, coloque a metade da manteiga e leve ao fogo baixo;

5. Assim que derreter, acrescente a cebola e refogue até ficar transparente;

6. Junte o arroz e cozinhe em fogo alto, mexendo sempre;

7. Adicione o vinho, misture bem e deixe evaporar;

8. Acrescente 1/3 do caldo de legumes e continue cozinhando até secar;

9. Despeje mais 1/3 do caldo e mexa até homogeneizar;

10. Adicione o tomate e misture bem;

11. Por fim, despeje aos poucos o restante do caldo e cozinhe até obter a consistência do risoto, com o arroz "al dente" e bem úmido;

12. Quando o risoto estiver no ponto, adicione o restante da manteiga e o parmesão, mexa bem e desligue o fogo.

Chips de parma

1. Em uma assadeira (sem untar) disponha as fatias de presunto tipo parma sem que elas se sobreponham;

2. Leve ao forno preaquecido (200˚C) e asse até ficarem crocantes;

3. Disponha os chips sobre o risoto e decore com folhas de manjericão. Depois é só servir e prontinho!