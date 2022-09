Casadinho de brigadeiro de limão

Casadinho

1 - Em uma superfície lisa e limpa, faça um círculo com a farinha e, no centro, disponha a margarina, a essência e o açúcar.

2 - Mexa bem até obter uma massa homogênea. Adicione a clara e incorpore a farinha aos poucos.

3 - Trabalhe a massa, embrulhe em filme plástico e deixe na geladeira por 1 hora.

4 - Tire a massa da geladeira, corte-a em pedaços e junte novamente. Abra a massa em superfície enfarinhada, deixando-a com 3 mm de espessura.

5 - Corte a massa com um cortador de 5 cm de diâmetro. Disponha-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 15 minutos. Tire do forno e espere esfriar.

Brigadeiro

6 - Misture em uma panela o leite condensado, a margarina e o chocolate branco.

7 - Leve ao fogo e sem parar de mexer, misture até que solte do fundo da panela. Tire do fogo e misture o suco e as raspas de limão.

8 - Em um recipiente, coloque o brigadeiro, cubra com filme plástico em contato deixe esfriar.

9 - Una os casadinhos com o brigadeiro e sirva polvilhado com açúcar de confeiteiro.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer o tradicional brigadeiro casadinho

Faça brigadeiro de limão usando suco em pó!

Faça essa receita clássica e deliciosa de casadinho