Chá de amendoim com leite condensado e especiarias

1 - Triture o amendoim no liquidificador ou no processador com a função pulsar.

2 - Em uma panela média, leve ao fogo médio o amendoim, o leite condensado, o leite e as especiarias. Mexa sem parar até começar a ferver. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente dois minutos e desligue. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda como fazer chá de amendoim com leite condensado

Bombom recheado com amendoim é uma delícia!

Faça deliciosas receitas usando amendoim