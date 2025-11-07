Charutinhos Express deliciosos e nutritivos

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 50 min
|
14 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1.Mergulhe as folhas de repolho em água fervente até ficarem flexíveis. Escorra e reserve.
2.Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a carne moída até secar todo o líquido. Junte o arroz e refogue mais um pouco. Adicione a água fervente. Misture e deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela parcialmente tampada por cerca de 15 minutos ou até secar. Retire a panela do fogo e deixe-a tampada por mais 10 minutos. Misture a salsa picada ao arroz.
3.Abre as folhas do repolho reservadas, recheie-as com arroz e enrole bem os charutos.
4.Arrume-os em um recipiente refratário, próximos uns dos outros para que não quebrem.
5.Cubra com molho de tomate e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 15 minutos
