Receita rápida e simples

Charutinhos Express deliciosos e nutritivos

Receita: Nestlé
07 nov 2025 às 11:00

Nestlé
Tempo de Preparo Rendimento
h 50 min
14 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 14 folhas grandes de repolho
  • meia colher (sopa) de óleo
  • meia xícara (chá) de carne moída
  • 1 xícara (chá) de arroz branco lavado e escorrido
  • 2 xícaras (chá) de água fervente
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • 1 lata de molho de tomate pronto
Modo de preparo

1.Mergulhe as folhas de repolho em água fervente até ficarem flexíveis. Escorra e reserve.

2.Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a carne moída até secar todo o líquido. Junte o arroz e refogue mais um pouco. Adicione a água fervente. Misture e deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela parcialmente tampada por cerca de 15 minutos ou até secar. Retire a panela do fogo e deixe-a tampada por mais 10 minutos. Misture a salsa picada ao arroz.

3.Abre as folhas do repolho reservadas, recheie-as com arroz e enrole bem os charutos.

4.Arrume-os em um recipiente refratário, próximos uns dos outros para que não quebrem.

5.Cubra com molho de tomate e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 15 minutos

