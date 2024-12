Chocotone gelado de frutas vermelhas para surpreender neste Natal

Recheio

1 - Na batedeira, bata o conteúdo da embalagem de sorvete e o leite.

2 - Hidrate a gelatina em 5 colheres (sopa) de água fria e leve ao micro-ondas por cerca de 15 segundos.

3 - Desligue a batedeira, junte a gelatina hidratada e o licor, misturando com movimentos delicados.

4 - Coloque em um recipiente fechado e leve ao freezer por 40 minutos.

Montagem

5 - Corte a tampa do chocotone e reserve.

6 - Remova o miolo para formar uma grande cavidade. Reserve a parte retirada.

7 - Espalhe o doce de leite no interior do chocotone e reserve.

8 - Retire o sorvete do freezer, misture o miolo com o recheio intercalando com a geleia de frutas vermelhas.

9 - Preencha a cavidade do chocotone, feche com a tampa e leve ao freezer por 2 horas.

Decoração

10 - Derreta a cobertura sabor chocolate ao leite e cubra o chocotone. Decore com frutas vermelhas e açúcar confeiteiro.

