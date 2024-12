Chocotone vulcão de brigadeiro cremoso

Brigadeiro

1 - Em uma panela média, misture o leite condensado, o cacau em pó e a manteiga.

2 - Leve ao fogo baixo e mexa até engrossar e desprender do fundo.

3 - Junte o creme de leite e misture até engrossar levemente. Reserve para esfriar.

Montagem

4 - Corte a parte superior do chocotone e retire o miolo.

5 - Esfarele o miolo em uma assadeira para formar uma farofinha.

6 - Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 10 minutos ou até que fique dourado e crocante. Reserve.

7 - Recheie a base do chocotone com o brigadeiro e feche-o com a parte superior que foi cortada.

8 - Cubra com mais brigadeiro e finalize com a farofinha.

9 - Sirva.

