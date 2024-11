Choripan no pão de alho com chimichurri

1 - Misture todos os ingredientes - menos o pão e a linguiça - em uma vasilha média. Finalize com o limão.

2 - Asse o pão de alho e a linguiça.

3 - Corte as linguiças em rodelas.

4 - Recheie o pão com as linguiças. Cubra com o molho chimichurri para finalizar.

