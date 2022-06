Churros de chocolate na air fryer é uma delícia!

1 - Em uma panela média, coloque a água, o açúcar, o sal e o óleo em fogo alto até levantar fervura. Quando ferver, junte a farinha misturada com o chocolate de uma só vez e mexa rapidamente até ficar uma massa homogênea. Desligue o fogo e deixe a massa amornar.

2 - Transfira a massa morna para um aparelho para churros e modele-os com cerca de 6 cm de comprimento. Disponha-os em uma assadeira e pincele com óleo ou azeite.

3 - Se não tiver o aparelho de churros, use um saco de confeitar com um bico pitanga mais aberto - só não vão ficar com o furo no centro para rechear, mas serão palitinhos ótimos para mergulhar na cobertura.

4 - Pré-aqueça a airfryer à 200ºC. Coloque metade dos churros na cesta e programe o timer para 15 minutos na temperatura de 200ºC. Vire-os na metade do tempo.

5 - Tire da airfryer e passe-os logo em mistura de açúcar e canela. Recheie com o doce de leite ou brigadeiro com o aparelho de churros com o bico de rechear ou um bico de confeitar mais fino.

