Colomba de Páscoa de caramelo salgado e chocolate meio amargo

Colomba

1 - Em um recipiente grande, dissolva fermento na água junto com o açúcar e o sal com uma espátula.

2 - Acrescente a farinha, a manteiga, as gemas, as raspas e a essência. Misture bem com as mãos, com uma colher de pão ou em uma batedeira potente (com o acessório para pães e massas), já que a massa ficará pesada.

3 - Abra a massa e coloque o chocolate no centro, espalhando-o. Feche e sove mais um pouco, para espalhar os ingredientes. Modele a massa em forma de bola ou coloque numa forma tradicional de colomba. Cubra com um pano e deixe crescer em um local aquecido por 1 hora.

Cobertura

4 - Misture as claras com a farinha e o açúcar em um recipiente. Espalhe essa mistura sobre a colomba já crescida.

5 - Leve-a para assar no forno pré-aquecido a 180ºC por 30-40 minutos, ou até ficar dourada. Retire, deixe esfriar.

Finalização e montagem

6 - Recheie a Colomba com o caramelo salgado, inserindo a manga de confeitar diretamente em alguns pontos da massa e pressionando-a para que o recheio penetre no interior da massa. Por fim, cubra-a com a pasta de chocolate e decore-a com as amêndoas em lascas. Sirva.

