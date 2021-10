Combinação de tomate, cebola e manteiga é muito melhor do que o molho pronto

1. Numa panela, coloque o tomate, a cebola (sem picar) e a manteiga. Cozinhe em fogo baixo até o molho encorpar e a gordura da manteiga separar (de 30 a 45 minutos)

2. Cozinhe o macarrão em água fervente, de acordo com as instruções da embalagem. Coloque os tomatinhos no molho, para cozinhar brevemente

3. Acerte o sal do molho, escorra o macarrão e misture os dois em fogo baixo, por 1 minuto. Desligue e sirva com queijo ralado à parte