Como Fazer Farinha Sem Glúten? O Mix Perfeito para Pães, Bolos e Receitas do Dia a Dia

1. Peneire os ingredientes

Em uma tigela grande, adicione a farinha de arroz, a fécula de batata e a goma xantana com o auxílio de uma peneira. Isso ajuda a evitar bolinhas e garante uma textura mais leve.

2. Misture bem

Com uma espátula ou fouet, misture até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados e homogêneos.

3. Armazene corretamente

Guarde o mix de farinha sem glúten em um pote hermético, bem fechado, protegido do calor e da luz.

⸻

Dicas Importantes

• Validade: considere sempre o ingrediente com a data de validade mais próxima.

• Versatilidade: use esse mix para substituir a farinha de trigo em receitas tradicionais.

• Economia: preparar sua própria mistura sem glúten sai mais barato do que comprar farinhas prontas.

⸻

Por Que Usar o Mix de Farinha Sem Glúten?

A combinação de farinha de arroz, fécula de batata e goma xantana resulta em uma base equilibrada:

• A farinha de arroz garante leveza e sabor neutro.

• A fécula de batata contribui para a maciez.

• A goma xantana substitui o glúten, dando elasticidade e estrutura às receitas.