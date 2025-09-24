Como Fazer Farinha Sem Glúten? O Mix Perfeito para Pães, Bolos e Receitas do Dia a Dia

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 20 min
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
|Diet
Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do portal no Instagram
1. Peneire os ingredientes
Em uma tigela grande, adicione a farinha de arroz, a fécula de batata e a goma xantana com o auxílio de uma peneira. Isso ajuda a evitar bolinhas e garante uma textura mais leve.
2. Misture bem
Com uma espátula ou fouet, misture até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados e homogêneos.
3. Armazene corretamente
Guarde o mix de farinha sem glúten em um pote hermético, bem fechado, protegido do calor e da luz.
Dicas Importantes
• Validade: considere sempre o ingrediente com a data de validade mais próxima.
• Versatilidade: use esse mix para substituir a farinha de trigo em receitas tradicionais.
• Economia: preparar sua própria mistura sem glúten sai mais barato do que comprar farinhas prontas.
Por Que Usar o Mix de Farinha Sem Glúten?
A combinação de farinha de arroz, fécula de batata e goma xantana resulta em uma base equilibrada:
• A farinha de arroz garante leveza e sabor neutro.
• A fécula de batata contribui para a maciez.
• A goma xantana substitui o glúten, dando elasticidade e estrutura às receitas.
