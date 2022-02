Conchiglione ao molho de pera e gorgonzola para um jantar especial

1- Doure a pera na manteiga e adicione o vinho;

2- Deixe em fogo médio até reduzir e o álcool evaporar;

3- Retire as peras e reserve;

4- Na mesma panela, adicione o creme de leite. Deixe reduzir em fogo médio. Tempere com sal e pimenta;

5- Cozinhe a massa em água salgada por cinco minutos a menos do indicado na embalagem. Escorra e reserve;

6- Em uma travessa, recheie o Conchiglione com as peras e o gorgonzola e cubra com o molho;

7- Sirva com a cebolinha picada e as nozes trituradas por cima.