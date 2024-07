Conchiglione de queijos com cebola caramelizada

1 - Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo. Doure a cebola por 40 minutos, mexendo ocasionalmente. Reserve.

2 - Em uma panela média, coloque 900 ml do leite e leve ao fogo alto até ferver.

3 - Em uma tigela pequena, misture o restante do leite com o molho branco e misture ao leite fervido, mexendo sem parar por 3 minutos, ou até encorpar. Retire do fogo e reserve aquecido.

4 - Em uma tigela grande, separe 200 g do molho branco e misture o requeijão, o gorgonzola, a muçarela e a cebola até virar uma pasta. Recheie os conchigliones e reserve.

5 - No fundo de uma travessa grande, espalhe o molho restante e distribua os conchigliones. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180 graus), pré-aquecido, por 10 minutos, ou até aquecer. Retire do forno, salpique com o parmesão e sirva.

Dicas

Se preferir, use o molho branco apenas no recheio para dar cremosidade e sirva com molho de tomate

Se quiser um sabor adocicado mais pronunciado no recheio, retire o gorgonzola.

