Cookie de frigideira com pedaços de chocolate e sorvete de baunilha

1 - Pré-aqueça o forno a 200 °C.

2 - Em uma tigela pequena, bata a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar com uma batedeira até obter um creme claro e fofo, uns 5 minutos.

3 - Junte as gemas, o leite e a baunilha e bata até ficar cremoso, 2 minutos a mais.

4 - Acrescente a farinha, o bicarbonato e o sal e misture com uma espátula apenas até incorporar. Coloque os pedaços de chocolate e mexa novamente só até incorporar.

5 - Espalhe a massa de biscoito em uma frigideira de ferro de 16cm. Não transborde. Asse em forno pré-aquecido por 17 a 19 minutos ou até que as bordas estejam altas e levemente crocantes e o centro ainda pegajoso. Retire a frigideira do forno e sirva-os quentes, com uma bola de sorvete de baunilha.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Cookie gigante de chocolates e nozes na frigideira

Giant cookie é uma sobremesa ideal para compartilhar

Cookie de frigideira saudável, fácil, rápido e nutritivo