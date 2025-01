Cookies de chocolate com missô

Missô

É uma pasta fermentada de arroz e soja levemente salgada, típica da culinária japonesa. Bastante versátil, pode ser usada em várias preparações, incluindo as doces. É especial porque adiciona uma dose de complexidade ao paladar com o quinto gosto básico, conhecido como umami, que gera aumento da salivação e uma sensação satisfatória ao degustar um alimento com este componente.

Agregada à massa, o missô intensifica o sabor e combina perfeitamente com os pedaços de chocolate meio amargo.

Como fazer

1 - Bata, em velocidade média, na batedeira, a manteiga em temperatura ambiente, o açúcar mascavo, o açúcar cristal e a pitada de sal por 2 min ou até ficar bem cremoso.

2 - Adicione o ovo e o missô e bata novamente para incorporar.

3 - Acrescente a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio e misture com uma espátula até obter uma massa.

4 - Agregue o chocolate picado.

5 - Cubra com plástico e leve à geladeira por 20 min para facilitar a modelagem dos cookies.

6 - Retire a massa da geladeira e divida-a em 10 porções com 75g cada. Faça bolas e dê uma leve achatada.

7 - Distribua em uma assadeira forrada com plástico e leve outra vez para a geladeira, desta vez por pelo menos 2h, ou no freezer por 30min. Essa etapa ajuda os cookies a manterem o formato ao assarem.

8 - Coloque os cookies gelados em uma assadeira média antiaderente ou forrada com papel-manteiga, com distância entre elas, e asse a 200ºC por 15min.

9 - Retire do forno e deixe esfriar para que criem a casquinha crocante.

10 - Os cookies prontos podem ser armazenados em um pote fechado por até 3 dias em temperatura ambiente. A massa pode ser congelada por até 30 dias.

