Coquetel de melancia sem álcool com limão, hortelã e água com gás

1 - Fatie a melancia em cubos, removendo as sementes se quiser.

2 - Divida o limão ao meio, faça uma rodela e corte o restante em pedaços pequenos.

3 - Umedeça a borda do copo com o limão e apoie em um pires com açúcar para decorar com uma crosta.

4 - Coloque os cubos de melancia e os pedaços de limão dentro do copo e aperte com um socador para soltar os sucos.

5 - Amasse as folhas de hortelã levemente com a mão e junte ao copo.

6 - Coloque gelo, complete com água com gás e mexa.

7 - Finalize com a rodela de limão e sirva.

Dica

Para trazer ainda mais frescor, a sugestão é amassar as folhas de hortelã para que soltem mais o sabor. E a borda do copo decorada com uma crosta de açúcar contribui com uma sensação mais doce ao paladar.

