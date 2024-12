Coquetéis funcionais, drinks com e sem álcool para curtir o Natal

14 restaurantes brasileiros estão entre os mil melhores do mundo no La Liste

Desirée Fernandes, chef funcional do Instituto Nutrindo Ideais, listou receitas com as melhores receitas. Confira:

Torne as celebrações de fim de ano realmente especiais com estas bebidas e coquetéis de Natal! Receitas deliciosas para todos da família.

Mojito de Natal

2 - No liquidificador, misture o rum branco, o rum de coco e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Despeje sobre o gelo e misture bem. Cubra com água com gás, hortelã e romã. Sirva.

1 - Em um copo, misture o suco de limão, o açúcar e a hortelã até que as folhas se quebrem. Encha o copo até a metade com gelo.

Coquetel de cranberry (sem álcool)





Este coquetel tem duas variações, uma com Schweppes e outra com água com gás, para que você possa adaptar esta receita de festa sem álcool ao paladar! Decore com rodelas de laranja para dar um sabor ainda mais doce à bebida! As opções são infinitas.





Tempo de preparação: 10 minutos

Tempo de cozimento: 10 minutos

Tempo total: 20 minutos

Rendimento: 1 litro

Categoria: Bebidas não alcoólicas





Ingredientes:





1 saco de cranberries frescos picados

3 xícaras de água (mais, se necessário para cobrir os cranberries durante o cozimento)

1/2 xícara de mel

Schweppes, H2O de limão ou água com gás





Instruções:





Xarope de cranberry:





1 - Em uma panela média, misture os cranberries, a água e o mel. Cozinhe tampado por 10 minutos ou até que a água fique vermelha escura. Deixe esfriar e passe por uma peneira.





2 - Guarde o xarope de cranberry em um frasco de vidro e leve à geladeira por até uma semana.





Coquetel de Cranberry com Schweppes ou H20 de limão





3 - Combine duas partes de Schweppes com uma parte de xarope de cranberry.





Coquetel de Cranberry com água com gás:





4 - Combine partes iguais de xarope de cranberry e água com gás. Para um sabor mais doce, adicione mais mel.





Notas:





O rendimento fornecido é do xarope de cranberry. Quando combinado com Schweppes ou água com gás, rende o dobro ou o triplo, dependendo da proporção.





Água com gás sem sabor funciona nesta receita, assim como águas com gás com sabor de limão e lima.