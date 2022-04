Costela assada no forno com batatas, raízes, mostarda e tomilho é irresistível!

1 - Deixe a carne descansar à temperatura ambiente por, pelo menos, 30 minutos. Pré-aqueça o forno a 180 °C.

2 - Misture o alho com a mostarda, o tomilho, o sal, a pimenta e o azeite até formar uma pasta e distribua uniformemente na costela.

3 - Leve a costela com a gordura para cima em uma panela para selar

4 - Transfira para uma travessa retangular com tampa.

5 - Em uma tigela, misture as batatas e as raízes com azeite, tempere generosamente com sal e pimenta, depois disponha redor da costela.

6 - Asse por cerca de 20 minutos. Quando estiver pronto, tire do forno e deixe descansar 20 minutos antes de servir.





Molho jus:

7 - Use a panela que a costela foi selada em fogo médio. Junte a farinha, misturando constantemente até atingir uma consistência de pasta.

8 - Despeje o caldo e adicione o tomilho, mexendo sem parar com uma colher de pau para liberar toda a crosta da carne do fundo da panela.

9 - Aumente o fogo e deixe reduzir. Prove os temperos, se necessário, coloque o molho em tigela ou molheira para servir com a costela.

