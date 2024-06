Costelinha suína na pressão com barbecue de shoyu

1 - Remova a película da carne e corte-a ao meio.

2 - Em um saco plástico coloque os ingredientes da marinada: alho, shoyu, tomate, melaço, óleo de gergelim, gengibre e misture bem com a carne. Leve à geladeira por no mínimo 1 hora

3 - Cubra o fundo da panela de pressão com as rodelas de cebola, acomode a costelinha com a marinada por cima e a água.

4 - Feche a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Desligue e deixe a pressão sair sozinha.

5 - Sirva com o gergelim, a cebolinha e o amendoim

