Coxinha com massa de pão de forma não tem como dar errado

1. Descongele o peito de frango de acordo com as instruções da embalagem;

2. Cozinhe o frango no caldo de legumes até ficar macio;

3. Escorra e reserve ¼ de xícara (chá) de caldo;

4. Deixe o peito de frango esfriar, desfie e reserve;

5. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até murchar;

6. Junte o frango, tempere com sal, pimenta e páprica;

7. Dissolva o amido no caldo reservado, misture no recheio e deixe cozinhar por 1 minuto;

8. Desligue o fogo, salpique a salsa e deixe esfriar.

Massa

1. Umedeça as fatias de pão com casca no leite com o sal;

2. Unte as mãos com farinha de trigo e aperte ligeiramente as fatias na palma das mãos para retirar o excesso de leite;

3. No meio de cada fatia coloque uma porção de recheio e com as mãos untadas com farinha de trigo, molde as coxinhas;

4. Em um prato coloque o ovo batido e em outro a farinha panko;

5. Passe as coxinhas no ovo e em seguida na farinha;

6. Frite em óleo bem quente até dourar.