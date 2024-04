Sanduíche de frango empanado com picles

1 - Em uma tigela grande, misture o leite e o suco de limão. Junte a sobrecoxa, tampe com plástico-filme e deixe na geladeira por 1 hora.

2 - Retire o frango da marinada, escorra e transfira para outra tigela. Acrescente o sal e misture.

3. Em uma cuba, misture a farinha de trigo e o creme de cebola. Empane as sobrecoxas nesta mistura.

4 - Frite em imersão, em óleo quente, aos poucos, por 5 minutos ou até dourar. Escorra para retirar o excesso de óleo.

Montagem

5 - Corte os pães, distribua as fatias de picles e coloque a sobrecoxa. Sirva com maionese com tomate.

