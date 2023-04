Coxinha com massa de purê de batata

Misture o creme de leite com o queijo minas e leve ao micro-ondas por 1 minuto.

Mexa e volte por 30 segundos no micro-ondas.

Mexa bem e repita de 30 em 30 segundos (aproximadamente + 4 vezes) até ficar homogêneo e não puxar mais o queijo.

Junte as batatas amassadas e tempere com sal e pimenta do reino. Mexa bem, cubra com plástico filme e leve a massa da coxinha à geladeira por 1 hora.

Pegue um pouco da massa, amasse bem e abra um círculo.

Coloque um pouco do catupiry e frango desfiado.

Puxe a massa para cima, fechando a coxinha.

Nessa hora um pouquinho de água pode facilitar o fechamento e as coxinhas ficam mais lisas.

EMPANE:

1- Clara de ovo

2 – Farinha de rosca

3 – Repita mais 2 vezes.

Leve às coxinhas ao freezer por 10 minutos.

FRITE RAPITAMENTE EM ÓLEO BEM QUENTE:

Retire e deixe sair o excesso de óleo no papel toalha.

Prontinho! Estão perfeitas! Macias por dentro, leve e crocantes por fora.