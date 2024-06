Coxinha da asa de frango com barbecue de goiabada e molho de parmesão

1 - Tempere as coxinhas da asa com sal e pimenta a gosto e misture a farinha de trigo. Misture bem para que a farinha pegue em todas as peças.

2 - Coloque-as em uma assadeira média com azeite e leve-as ao forno médio pré-aquecido até assarem.

Barbecue de goiabada

3 - Em uma panela em fogo médio, coloque a goiabada em pedaços, o vinagre e o extrato de tomate. Vá misturando e inclua o suco de laranja, o shoyu, o molho inglês e o alho. Mexa até que fique homogêneo.

4 - Retire a carne do forno e coloque por cima o barbecue de goiabada. Mexa bem.

Molho de queijo parmesão

5 - Misture o leite, o amido e o parmesão em uma panela pequena e leve ao fogo baixo. Quando o molho engrossar, desligue o fogo e sirva com as coxinhas.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Coxinha da asa ensopada com espaguete é mega deliciosa!

Que tal uma deliciosa coxinha da asa empanada acompanhada de molho de cerveja?

Que tal ousar com estas coxinhas da asa com molho agridoce?