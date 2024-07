Coxinhas de inhame com frango e cream cheese

1 - Descasque os inhames, corte-os em pedaços e lave bem.

2 - Coloque-os em uma panela grande, cubra com água e leve ao fogo brando para cozinhar até que, enfiando-se um garfo, entre sem dificuldade.

3 - Escorra-os e passe-os pelo espremedor. Junte o azeite e as gemas. Reserve até a massa esfriar.

4 - Acrescente o amido aos poucos até a massa soltar das mãos. Tempere com sal.

5 - Aqueça o azeite em uma panela média para dourar a cebola e o alho. Junte o frango e refogue por uns 3 minutos.

6 - Tempere com sal e pimenta. Acrescente a salsa. Misture. Tire do fogo e espere esfriar.

7 - Divida a massa em 30 porções.

8 - Unte as mãos com óleo e abra cada porção de massa na palma da mão, como se fosse um bife.

9 - Recheie com meia colher (sopa) do refogado de frango e meia colher (chá) de cream cheese.

10 - Feche bem a coxinha, modelando-a no formato do salgado. Repita até finalizar todas as coxinhas.

11 - Passe cada uma no ovo ligeiramente batido e na farinha de mandioca.

12 - Frite-as por imersão em óleo quente até dourarem.

13 - Escorra elas em papel toalha e sirva quente.

Dica

Cozinhe o frango em água com sal ou um cubo de caldo de galinha para dar mais sabor.

As coxinhas devem estar bem fechadas para que o recheio não vaze na fritura.

Substitua o frango por carne seca, atum, de carne moída ou bacalhau.

Troque o inhame por cará, mandioca ou batata.

