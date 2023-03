Coxinha de frango douradinhas e irresistíveis

Recheio

1 - Em uma panela grande, leve ao fogo o frango, a água, a cebola e o sal. Deixe cozinhar em fogo alto até ferver.

2 - Diminua o fogo e deixe a panela semitapada por 20 minutos, ou até que a carne fique macia.

3 - Tire os pedaços de frango da panela, remova a pele e os ossos e desfie a carne para o recheio.

4 - Coe o caldo com uma peneira fina (você vai usar 2 litros).

5 - Em uma frigideira com a manteiga, doure a cebola e o alho até ficarem macios.

6 - Acrescente o tomate, o orégano e a cebolinha. Mexa de vez em quando, até o tomate começar a se desmanchar.

7 - Junte o frango desfiado e tempere. Refogue por mais alguns minutos e salpique a salsinha. Reserve.

Massa

8 - Leve o caldo a uma panela de fundo grosso ao fogo e, quando ferver, coloque a farinha de uma só vez, misturando vigorosamente com uma colher de pau.

9 - Deixe cozinhar em fogo médio por 10 minutos sem parar de mexer, até a massa soltar do fundo da panela.

10 - Tire do fogo e deixe amornar coberto com um filme plástico em contato com a massa para não criar película.

Finalização

11 - Para moldar as coxinhas, passe óleo nas mãos e forme uma bola com 1 colher da massa.

12 - Faça uma pressão no centro com os dedos e acomode uma colher do recheio.

13 - Feche moldando a coxinha.

14 - Passe no leite e depois na farinha de rosca (esse processo evita que elas abram durante a fritura).

15 - Em uma frigideira de borda alta ou uma panela com óleo quente, frite as coxinhas em imersão, três de cada vez, até ficarem douradas.

16 - Evite virá-las muito para que não arrebentem. Escorra em papel-toalha e sirva.

