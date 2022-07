Cream cheese caseiro e vegano

1 - Deixe as castanhas de molho por pelo menos 6h. Escorra a água e bata com os demais ingredientes no liquidificador até obter um creme homogêneo.

2 - Você pode controlar a textura do creme: se quiser mais cremoso utilize menos água, se quiser mais líquido, coloque mais água.

Dica

Castanhas são um potente antioxidante rico em vitamina E, zinco, além de conterem duas vezes mais concentração de ferro do que um bife.

