Creme Brûlée de chocolate e bebida com cereais

1 - Em uma panela média, aqueça a bebida. Desligue e adicione o chocolate ralado, mexendo bem para derreter. Adicione o creme de leite e deixe esfriar.

2 - Peneire as gemas e misture ao creme. Distribua em formas refratárias e asse em banho-maria, no forno pré-aquecido a 200°C por 30 minutos, ou até as laterais começaram a ficar firmes.

3 - Tire do forno, espere esfriar e deixe na geladeira por 1h.

4 - Antes de servir, polvilhe açúcar por cima.

5 - Com uma luva de forno, aqueça uma colher no fogão e encoste as costas da colher quente na superfície do creme para caramelizar o açúcar.

6 - Sirva com morangos ou frutas da época.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Creme de chocolate, sobremesa prática

Está precisando de uma renda extra? Faça copo da felicidade para vender

Bebida rápida de creme de leite e café