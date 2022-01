Crepe recheado com creme de nozes e leite condensado

1 - No liquidificador, bata os ovos com o leite, a farinha de trigo e a manteiga.

2 - Esquente uma frigideira pequena e unte com um pouco de manteiga. Coloque, no fundo da frigideira, um pouco de massa e leve ao fogo até que esteja dourada. Vire e doure do outro lado. Faça o mesmo com o restante da massa.

Recheio

3 - Em uma panela, misture o leite condensado com as nozes e cozinhe em fogo baixo até engrossar (cerca de 5 minutos).

4 - Deixe esfriar e recheie as crepes. Dobre-os em quatro partes e sirva.